Украинские войска обстреляли Донецк и его пригороды из натовского вооружения

ВСУ вели обстрел города и его окрестностей из натовских дальнобойных гаубиц Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 19 июля, украинские войска обстреляли Донецк и его пригороды 14 раз. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что всего противник выпустил около 80 крупнокалиберных снарядов натовского образца.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка городского типа Старомихайловка укронацисты выпустили 79 снарядов калибром 155 мм, - заявил градоначальник.

По информации Кулемзина, в Киевском районе Донецка получили повреждения частные жилые дома по улице 50-летия Украины и Крупской, а в Петровском - многоквартирные и частные дома по улицам Ромодановской и Вагнера.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк турецкими ракетами. В Кировском районе были найдены фрагменты применяемого ВСУ вооружения.

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