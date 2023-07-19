Украинские войска обстреляли Донецк и его пригороды из натовского вооружения

ВСУ вели обстрел города и его окрестностей из натовских дальнобойных гаубиц
Фото: Иван ЖИЛЯК
За прошедший день, 19 июля, украинские войска обстреляли Донецк и его пригороды 14 раз. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Он уточнил, что всего противник выпустил около 80 крупнокалиберных снарядов натовского образца.
- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка городского типа Старомихайловка укронацисты выпустили 79 снарядов калибром 155 мм, - заявил градоначальник.
По информации Кулемзина, в Киевском районе Донецка получили повреждения частные жилые дома по улице 50-летия Украины и Крупской, а в Петровском - многоквартирные и частные дома по улицам Ромодановской и Вагнера.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк турецкими ракетами. В Кировском районе были найдены фрагменты применяемого ВСУ вооружения.
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