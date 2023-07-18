Украинские войска обстреляли Донецк турецкими ракетами

Фиксация последствий обстрелов Кировского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ при обстреле Донецка 18 июля использовали ракеты, переданные Украине Турцией. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что специалисты представительства подтвердили факты украинских обстрелов Кировского района Донецка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое ВСУ вооружение.

Так, в частности, сообщается, что противник вел огонь из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь.

- Также, на месте обстрела найдены фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122 (MTR), переданных Украине Турцией, - заявили в СЦКК ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ 18 июля пострадали несколько многоквартирных домов и здание школы. Всего были зафиксированы повреждения по четырем адресам.

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