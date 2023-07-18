Многоквартирные дома и школа повреждены обстрелом ВСУ в Кировском районе Донецка

Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс. Фото: УНМ ДНР

В Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ 18 июля пострадали несколько многоквартирных домов и здание школы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы повреждения по 4 адресам: МБОУ «Школа № 85 города Донецка» по улице Кирова; улица Абакумова, 85, 87 - прямые попадания в многоквартирные жилые дома; улица Прудовая, 10 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом, - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, противник вел огонь из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь.

- Также на месте обстрела найдены фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122 (MTR), переданных Украине Турцией, - заявили военные эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ в Кировском районе погибла женщина. Под огонь украинских боевиков попала улица Абакумова. Известно также о ранении трех человек.

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