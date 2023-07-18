Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Кировском районе погибла женщина

В Кировском районе Донецка погибла пожилая женщина из-за обстрела ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжает поступать новая информация об обстреле столицы Донецкой Народной Республики. В результате артиллерийского налета со стороны украинских боевиков в Кировском районе погибла пожилая женщина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела Кировского района по улице Абакумова погибла женщина 1959 года рождения, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения три мирных жителя.

Кроме того, в Куйбышевском районе по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения. При обстреле пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Также повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей.

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