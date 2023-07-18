В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина

В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина из-за обстрела ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате карательного обстрела Куйбышевского района по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Также повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения три мирных жителя. Также произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Прудовой. Повреждены стена и остекление.

Кроме того, во время обстрела было повреждено остекление в здании школы № 85 по улице Кирова.

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