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НовостиПолитика18 июля 2023 10:08

СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ в поселке Владимировка погиб мужчина

Персональные данные мирного жителя устанавливаются
Владислав ГУЩИН
В ДНР погиб мужчина из-за обстрела ВСУ

В ДНР погиб мужчина из-за обстрела ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины в поселке Владимировка погиб мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 12:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что вооруженные формирования Украины около 09:30 из района населенного пункта Катериновка по Волновахскому району выпустили 12 снарядов из натовской артиллерии, где в результате погиб мирный житель поселка.

Напомним, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка по улице Абакумова были ранены три человека.

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