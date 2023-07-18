Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Кировском районе снаряд попал в многоквартирный дом

В результате обстрела ВСУ в Кировском районе снаряд попал в многоквартирный дом (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. В результате очередного обстрела под огонь украинских боевиков попал Кировский район Донецка. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Прудовой. Повреждены стена и остекление, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что во время обстрела было повреждено остекление в здании школы № 85 по улице Кирова.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с 08:45 выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии. По Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка украинская сторона выпустила 22 снаряда калибром 155 миллиметров.

Кроме того, за прошлые сутки в ДНР поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании.

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