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НовостиПолитика18 июля 2023 5:20

В ДНР трое человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 17 июля

В Республике повреждены два дома и один гражданский объект
Владислав ГУЩИН
ВФУ выпустили 205 единиц различных боеприпасов за 17 июля по ДНР (архивное фото)

ВФУ выпустили 205 единиц различных боеприпасов за 17 июля по ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки было ранено трое человек. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании. Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, за прошлые сутки противник совершил 36 обстрелов территории Республики используя артиллерию, РЗСО и НАР. Под огнем украинских боевиков оказались девять населенных пунктов.

- На Донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, НАР. На Горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм. На Ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 152 мм. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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