В ДНР трое человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 17 июля

ВФУ выпустили 205 единиц различных боеприпасов за 17 июля по ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки было ранено трое человек. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании. Повреждены два жилых домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, за прошлые сутки противник совершил 36 обстрелов территории Республики используя артиллерию, РЗСО и НАР. Под огнем украинских боевиков оказались девять населенных пунктов.

- На Донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, НАР. На Горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм. На Ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 152 мм. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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