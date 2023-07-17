ВСУ за день выпустили по Донецку почти 50 натовских снарядов, 5 ракет из РСЗО и ракеты НАР

Под прицельным огнем украинских войск оказались несколько районов города, включая Петровский. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

За прошедший день, 17 июля, территория Донецка одиннадцать раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР,

Он уточнил, что под прицельным огнем украинских войск оказались несколько районов города, которые были обстреляны из крупнокалиберной и реактивной артиллерии. Кроме того, противник использовал для ударов по Донецку неуправляемые авиационные ракеты.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 49 снарядов калибром 155 мм, 5 ракет из РСЗО, а также ракеты НАР (с применением авиации), - заявил мэр.

Сообщается также, что в Петровском районе были ранены двое человек - женщина 1958 и мужчина 1954 годов рождения. Кроме того, получили повреждения многоквартирные дома, расположенные по улицам Красногоровской и Вагнера.

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