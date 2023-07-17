В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранено двое жителей

В Донецке из-за обстрела ВСУ ранены двое человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Под огонь украинских боевиков попал Петровский район, где ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела Петровского района в магазине по улице Вагнера получили ранения двое мирных граждан – женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшие доставлены в травмпункт больницы № 14, - пишет в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины с восьми часов утра выпустили по территории Донецкой Народной Республики 37 снарядов из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Горловка, Ясиноватский район и Донецк. По Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам ВФУ выпустили 19 снарядов калибром 155 мм.

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