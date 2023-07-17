В ДНР один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 16 июля

ВФУ выпустили 288 единиц различных боеприпасов за прошлые сутки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки погибла женщина в Макеевке. В Донецке и Горловке четыре мирных жителя, в том числе и подросток, получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц, в том числе подросток 2006 года рождения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, украинские боевики повредили десять домов и два гражданских объекта. В целом за сутки противник совершил 48 обстрелов территории Республики используя артиллерию и РЗСО.

- На Донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 288 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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