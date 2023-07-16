Ранены женщина и мужчина: Последствия удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

Снаряд попал прямо в дом, который потом загорелся. Фото: ДНР Онлайн

Двое мирных жителей – мужчина и женщина – получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела жилого сектора возле завода «Топаз» в Куйбышевском районе Донецка. Уточненные данные сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- На 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка. По ул. Куйбышева, 161 ранена женщина 1960 г.р. и мужчина 1961 г.р., - говорится в сообщении.

Также в в Куйбышевском районе зафиксированы повреждения жилых домов и админзданий:

- котельная № 367 по ул. Космонавтов;

- КП "Управляющая компания Куйбышевского района г. Донецка" по ул. Куйбышева;

- ул. Великорусская, 17 - прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием;

- ул. Куйбышева, 161 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;

- ул. Куйбышева, 157 - многоквартирный жилой дом.

В Киевском районе по ул. Марковникова, 142, 146 повреждены частные жилые дома.

В МЧС ДНР сообщили, что в Киевском районе по улице Соколиная спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 500 кв. метров, возникшее от попадания взрывоопасного предмета.

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