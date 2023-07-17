СЦКК ДНР: ВСУ выпустили неуправляемые авиационные ракеты по Донецку

ВСУ выпустили НАР по Петровскому району Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины около десяти утра выпустили неуправляемые авиационные ракеты по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 - город Донецк (Петровский район), выпущены ракеты НАР (с применением авиации), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела Петровского района в магазине по улице Вагнера получили ранения двое мирных граждан – женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшие доставлены в травмпункт больницы № 14.

Кроме того, по Донецку вооруженные формирования Украины выпустили 19 снарядов калибром 155 мм. Под обстрел попали Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы.

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