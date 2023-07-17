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НовостиПолитика17 июля 2023 10:22

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили неуправляемые авиационные ракеты по Донецку

Под огонь украинских боевиков попал Петровский район города
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили НАР по Петровскому району Донецка (архивное фото)

ВСУ выпустили НАР по Петровскому району Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины около десяти утра выпустили неуправляемые авиационные ракеты по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 - город Донецк (Петровский район), выпущены ракеты НАР (с применением авиации), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела Петровского района в магазине по улице Вагнера получили ранения двое мирных граждан – женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшие доставлены в травмпункт больницы № 14.

Кроме того, по Донецку вооруженные формирования Украины выпустили 19 снарядов калибром 155 мм. Под обстрел попали Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы.

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