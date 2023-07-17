За час ВСУ выпустили по территории ДНР 37 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по территории ДНР 37 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с восьми часов утра выпустили по территории Донецкой Народной Республики 37 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженный формирований Украины по направлению: 08:00 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 08:05 и 08:15 под огонь украинских боевиков попал Ясиноватский район. Противник из района населенного пункта Семеновка выпустил 12 снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, по Донецку вооруженные формирования Украины выпустили 19 снарядов калибром 155 мм. Под обстрел попали Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы.

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