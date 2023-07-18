СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии

За час ВФУ выпустили по территории ДНР 32 снаряда (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с 08:45 выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Куйбышевского района Донецка продолжился в 09:20. Противник выпустил еще шесть снарядов калибром 155 мм. Также в 09:30 из района населенного пункта Елизаветовка по Еленовке ВФУ выпустили десять снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка вооруженные формирования Украины выпустили 11 снарядов из натовской артиллерии.

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