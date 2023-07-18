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НовостиПолитика18 июля 2023 7:16

СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии

Под огонь украинских боевиков попали три района столицы ДНР
Владислав ГУЩИН
За час ВФУ выпустили по территории ДНР 32 снаряда (архивное фото)

За час ВФУ выпустили по территории ДНР 32 снаряда (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с 08:45 выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Куйбышевского района Донецка продолжился в 09:20. Противник выпустил еще шесть снарядов калибром 155 мм. Также в 09:30 из района населенного пункта Елизаветовка по Еленовке ВФУ выпустили десять снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка вооруженные формирования Украины выпустили 11 снарядов из натовской артиллерии.

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