В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка ранены три человека

В Кировском районе Донецка ранены три человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка ранены три человека. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчины 1983 и 1985 г. р, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Куйбышевского района в поселке Азотный по улице 60-летия СССР повреждены фасады, остекление и газопровод в многоквартирных домах.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в Кировском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Прудовой. Повреждены стена и остекление. Также было повреждено остекление в здании школы № 85 по улице Кирова.

Кроме того, с 08:45 выпустили по Донецку и Еленовке 32 снаряда из артиллерии. По Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка украинская сторона выпустила 22 снаряда калибром 155 миллиметров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР трое человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 17 июля

В Республике повреждены два дома и один гражданский объект (подробнее)