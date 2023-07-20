Мэр Кулемзин: Украинский снаряд попал в школу-интернат в Петровском районе Донецка

Масштабы разрушений уточняются. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска обстрелом повредили школу-интернат в Петровском районе Донецка. Снаряд влетел в стену спального корпуса учреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Украинские нацисты и иностранные наемники продолжают обстрелы мирных районов Донецка. Сегодня под вражеским огнем оказалась школа-интернат №3 в Петровском районе. Снаряд попал в стену 2 этажа спального корпуса, - проинформировал градоначальник.

По словам Кулемзина, масштабы разрушений сейчас уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по столице ДНР восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы. В первом из них на улице Шахтерской Славы было повреждено здание котельной. Там пострадали стены, кровля и остекление.

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