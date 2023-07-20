СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РЗСО

ВФУ выпустили по Донецку восемь ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирование Украины выпустили по столице ДНР восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено восемь ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 47 снарядов из натовской артиллерии. Город Донецк и присоединенные территории 11 раз подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков.

Кроме того, за 19 июля в результате обстрелов ВСУ двое человек получили ранения. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Республике 271 единицу различных боеприпасов.

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