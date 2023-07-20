Кузбасские строители восстанавливают школу в Горловке (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские строители приступили к ремонту коррекционной школы в Горловке. Специалисты заменят часть межэтажных перекрытий, отремонтируют поврежденные коридоры и классные комнаты. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Специалисты Кемеровской области заменят часть межэтажных перекрытий, отремонтируют поврежденные коридоры и классные комнаты, восстановят кровлю. После завершения ремонтных работ кузбасские власти планируют оформить школу в соответствие с современными российскими стандартами, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу в Снежном. Специалисты занимаются реконструкцией второго корпуса, а именно внутренними отделочными работами.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике к началу июля 2023 года российские шеф-регионы восстановили более 40 социальных объектов. Ремонт идет в Донецке, Волновахе, Володарском, Старобешевском и других районах.

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