Кузбасские строители восстанавливают школу в Горловке (архивное фото)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кузбасские строители приступили к ремонту коррекционной школы в Горловке. Специалисты заменят часть межэтажных перекрытий, отремонтируют поврежденные коридоры и классные комнаты. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.
- Специалисты Кемеровской области заменят часть межэтажных перекрытий, отремонтируют поврежденные коридоры и классные комнаты, восстановят кровлю. После завершения ремонтных работ кузбасские власти планируют оформить школу в соответствие с современными российскими стандартами, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу в Снежном. Специалисты занимаются реконструкцией второго корпуса, а именно внутренними отделочными работами.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике к началу июля 2023 года российские шеф-регионы восстановили более 40 социальных объектов. Ремонт идет в Донецке, Волновахе, Володарском, Старобешевском и других районах.
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