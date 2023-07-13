Российские дроны уничтожили позиции ВСУ на Марьинском направлении

Операторы БПЛА 33 полка 20 дивизии ВС РФ активно применяют беспилотники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские дроны уничтожают позиции вооруженных формирований Украины на Марьинском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов активно применяют беспилотники по позициям украинских боевиков. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Операторы БПЛА 33 полка 20 дивизии ВС РФ активно применяют беспилотники проекта #РойVOZмездия по позициям боевиков ВСУ на Марьинском направлении, концентрируя удары на слабых или плохо подготовленных позициях противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российский дрон-камикадзе уничтожил танк вооруженных формирований Украины. Бронетехника украинских боевиков выдвинулась на огневой рубеж, но с помощью БПЛА была ликвидирована.

Кроме того, российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ. Благодаря разведчикам 58 отдельного батальона специального назначения была обнаружена пехота вооруженных формирований Украины, которая пыталась атаковать позиции российских подразделений.

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