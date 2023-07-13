Мэр Донецка: Система ПВО отразила очередную атаку ВСУ по городу

Система ПВО отразило очередную атаку ВСУ по столице ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить новые ракетные удары по столице Донецкой Народной Республики. Днем 13 июля город повергся очередной атаке противника из реактивной системы залпового огня. Однако система противовоздушной обороны отразила очередную атаку ВСУ по городу. Об этом сообщает глава Донецка Алексей Кулемзин.

- ПВО отразило очередную атаку нацистов по городу. Наше небо под надежной защитой, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

В СЦКК ДНР отметили, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по Донецку примерно в 14:20, выпустив две ракеты из района населенного пункта Красноармейск.

Кроме того, в ДНР за прошедшие сутки от украинских обстрелов были ранены трое мирных жителей. Были повреждены 21 жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. В целом за сутки противник совершил 56 обстрелов региона из AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Всего украинские войска выпустили 362 боеприпаса.

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