Трое мирных жителей получили ранения в ДНР после обстрелов ВСУ 12 июля

Противник выпустил 362 боеприпаса по территории Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР за прошедшие сутки от украинских обстрелов были ранены трое мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании, - говорится в сообщении представительства.

Уточняется также, что в Республике повреждены 21 жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры.

В целом за сутки противник совершил 56 обстрелов региона из AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Всего украинские войска выпустили 362 боеприпаса.

- Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Заветное Желание, - проинформировали наблюдатели.

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