СЦКК ДНР: 12 июля при обстреле Киевского района Донецка ВСУ применили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

Фрагменты американской ракеты. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили, что 12 июля при обстреле Киевского района вооруженные формирования Украины применили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

- Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО. Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - отмечают в ведомстве.

Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения по четырем адресам. Были повреждены частные жилые дома по улице Амосова, 11, 15, а также по улице Батулы, 14, 15. Жертв удалось избежать.

Напомним, что при обстреле Кировского района под обстрелом оказалась школа № 85. Вражеские снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков.

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