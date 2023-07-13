СЦКК ДНР: Из Красноармейска по Донецку выпущены 2 ракеты из РСЗО

В небе над городом видны следы работы ПВО. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска продолжают наносить новые ракетные удары по Донецку. Днем 13 июля город повергся очередной атаке противника из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь со стороны Красноармейска, откуда выпустил по Донецку две ракеты.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что система противовоздушной обороны отразила атаку украинских войск по Донецку.

- ПВО отразило очередную атаку нацистов по городу. Наше небо под надежной защитой! - сообщил он в своем телеграм-канале.

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