В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель

В Никитовском районе Горловки ранен мирный житель из-за обстрела ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки, где в поселке Гольмовский был ранен мирный житель. Об этом сообщает глава города Иван Приходько.

- Вследствие обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин, - пишет в телеграм-канале мэр Горловки.

По данным СЦКК ДНР около 15:10 из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили семь снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что при обстреле украинских боевиков Кировского района Донецка под обстрелом оказалась школа № 85. Вражеские снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков.

Кроме того, вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую, Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 22 снаряда из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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