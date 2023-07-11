Более 180 натовских снарядов и 25 ракет из РСЗО выпустили украинские войска за день по Донецку

ВСУ продолжают обстрелы Донбасса Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 10 июля, территория Донецка 39 раз подвергалась украинским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что под прицельным огнем противника оказались четыре района города, по которым было выпущено более двух сотен натовских снарядов и ракет.

- В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов укронацисты выпустили 181 снаряд калибром 155 мм и 25 ракет из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

Мэр также отметил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка возник пожар, который вызвало попадание вражеского боеприпаса. В результате этого пострадала женщина 1966 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за час выпустили 60 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов.

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