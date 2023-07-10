В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ загорелся дом

В результате обстрела ВСУ в Донецке загорелся дом в частном секторе (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, где боеприпас украинских боевиков попал в один из домов частного сектора с последующим возгоранием. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, в результате обстрела поселка Грабари Куйбышевского района вражеский боеприпас попал в один из домов частного сектора с последующим возгоранием, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в Петровском районе Донецка в частном секторе по улице Карнавальной получил повреждения один из жилых домов. Осколками посечена кровля, выбито остекление.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попал Куйбышевский район.

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