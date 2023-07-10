СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РЗСО (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Петровский и Кировский районы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:30 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено шесть ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что по состоянию на 17:00 поступила информация, что в населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района ранение получила женщина.
Кроме того, примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов.
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