ВСУ за час выпустили 60 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 60 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 15:10 обстрел Червоногвардейского района Макеевки продлился. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Также, в это же время 15:10 по Петровскому и Кировскому районам Донецка выпущено семь снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, с 15:15 по 15:50 военные эксперты добавили, что вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 34 снаряда из натовской артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский, Петровский и Кировский районы.

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