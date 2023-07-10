Мэр Кулемзин: Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы. Фото: СЦКК ДНР

За прошедший день, 9 июля, территория Донецка дважды подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что противник обстрелял Донецк из натовской артиллерии и РСЗО. Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы.

- В направлении Киевского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 5 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

Напомним, днем ранее, в 16:51, в результате очередного обстрела Донецка без напряжения остались 56 трансформаторных подстанций, 5 300 бытовых потребителей в Кировском районе города. Как заявили в Министерстве угля и энергетики ДНР, аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка.

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