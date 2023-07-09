В ДНР обстрелами ВСУ обесточены больница и 6997 бытовых абонентов

Сотрудники РЭС возвращают электричество в дома с риском для жизни Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 99 трансформаторных подстанций, одна больница , три школы, три детских сада и 6 997 бытовых абонентов. Такие сводные данные на 7:00, которые обнародовало Министерства угля и энергетики ДНР.

- Вчера в 16:51, в результате очередного обстрела Донецка, без напряжения остались 56 ТП, 5 300 бытовых потребителей в Кировском районе города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка, - сообщили в Минугля.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, еще пять ранены в ДНР за сутки. ВСУ пятьдесят восемь раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 328 снарядов и ракет. На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров.

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