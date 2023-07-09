Один мирный житель в ДНР за сутки погиб, еще пять - ранены

Военные эксперты документируют каждый факт обстрелов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пятьдесят восемь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 328 снарядов и ракет. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы) и Старомихайловка, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке.

По данным СЦКК, повреждены тринадцать жилых домов в Кировском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

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