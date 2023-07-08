Денис Пушилин: В ДНР более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток»

В ДНР более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток». Фото: МЧС ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью информационному агентству ТАСС сообщил, что в регионе более 120 человек получили травмы из-за противопехотных мин «Лепесток», в том числе десять детей, получили травмы.

- Так и продолжают применять по мирному населению Донбасса все имеющееся у них вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Нарушение международного права при ведении боевых действий - уже абсолютно привычная для ВФУ и его руководства практика. Например, обстреливают противопехотными минами «Лепесток» - на сегодня из-за них в ДНР 122 человека получили увечья, в том числе десять детей, три человека погибли, - отметил Глава ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин обсудил перспективы сотрудничества с руководством научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» в Перми. Главе ДНР рассказали об уникальных разработках центра, часть которых может быть применена и в Республике.

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