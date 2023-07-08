МЧС ДНР: С начала 2023 года уничтожено около тридцати тысяч взрывоопасных предметов

С начала 2023 года уничтожено около тридцати тысяч взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ДНР

С начала 2023 года саперами МЧС ДНР было обезврежено порядка тридцати тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства Республики.

- С начала текущего года саперы МЧС уничтожили порядка 30 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР. Разминирование территории Республики было и остается одной из приоритетных задач спасательного ведомства. Саперы МЧС ежедневно выезжают на отработку заявок, поступающих от населения, а также от органов исполнительной власти, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники МЧС спасли двух детей дошкольного возраста и пожилую женщину при пожаре в Макеевке. Инцидент произошел 29 июня. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки в квартале Химик Кировского района. В результате пожара пострадали двое детей — 2017 и 2019 года рождения, а также пожилая женщина 1936 года рождения.

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