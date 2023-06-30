Сотрудники МЧС ДНР спасли двух детей и пожилую женщину при пожаре в Макеевке

МЧС ДНР спасли двух детей при пожаре в Макеевке. Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР спасли двух детей дошкольного возраста и пожилую женщину при пожаре в Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.

- Инцидент произошел 29 июня. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки в квартале Химик Кировского района. В результате пожара пострадали двое детей — 2017 и 2019 года рождения, а также пожилая женщина 1936 года рождения. Они госпитализированы, - отмечают в МЧС ДНР

В региональном спасательном ведомстве добавили, что в тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и три единицы техники. Всего за прошедшие сутки в ДНР ликвидировано 10 пожаров.

Напомним, что спасатели МЧС ДНР попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины во время тушения пожара в Донецке. Так, 21 июня в 11.46 на дежурную линию «101» поступила информация о том, что в Куйбышевском районе города на улице Автострадная загорелся частный жилой дом. К месту вызова незамедлительно выехали два пожарно-спасательных отделения.

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