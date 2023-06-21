Сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел во время тушения пожара в Донецке

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города на улице Автострадная. Фото: МЧС ДНР

Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины во время тушения пожара в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там уточнили, что в 11.46 на дежурную линию «101» поступила информация о том, что в Куйбышевском районе города на улице Автострадная загорелся частный жилой дом. К месту вызова незамедлительно выехали два пожарно-спасательных отделения.

- По прибытии было установлено горение дома по всей площади. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета, - заявили в МЧС.

Сообщается, что в 12.39 пожар удалось локализовать, однако спасатели попали под повторный артиллерийский удар со стороны ВСУ, из-за чего были вынуждены вернуться в расположение части.

- Как только обстрел прекратился, в 14.50 огнеборцы приступили к ликвидации пожара, - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что в 18.06 пожар был полностью потушен.

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