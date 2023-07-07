Пушилин обсудил перспективы сотрудничества с руководством НОЦ «Рациональное недропользование» в Перми

Денис Пушилин побывал с рабочей поездкой в Перми. Фото: ТГ/Пушилин

При посещении научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» в Перми Денису Пушилину рассказали об уникальных разработках его коллектива, часть которых может применена в том числе и в Донецкой Народной Республике. Об этом врио Главы ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

Пушилин отметил, что речь, в частности, идет о проблемах сухой консервации отработанных шахт, очистке промышленных стоков и обеспечении питьевой водой.

Дирекция центра также показала Пушилину свои разработки в области цифровизации ключевых отраслей экономики региона и России, повышения безопасности труда на предприятиях, снижения экологических рисков.

Кроме того, на площадке НОЦ лидер ДНР встретился с руководителями ведущих пермских вузов.

- Кроме новых технологий, пермский центр предлагает широкий спектр образовательных программ для студентов, руководителей и специалистов в сфере использования недр. Наши вузы уже сотрудничают, уверен, и дальнейшее взаимодействие будет эффективным, - заявил Денис Пушилин.

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