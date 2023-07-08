В Минтрансе ДНР обсудили реализацию нового закона о легковых такси

В ДНР обсудили реализацию нового закона о легковых такси Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике обсудили реализацию нового закона о легковых такси. Все эти вопросы обсуждались в ходе онлайн-совещания в пятницу, 7 июля. Сейчас ведется активная работа по реализации новых требований федерального законодательства, разрабатывают региональные нормативные акты. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- В данный момент Республика уже подключилась в тестовом режиме к федеральной системе автоматизированного учета такси (ФГИС Такси). В соответствии с новым законодательством в каждом регионе РФ к 1 сентября должны быть созданы три реестра: перевозчиков, автомобилей такси, служб заказа такси. Ведение реестров в ДНР будет осуществляться через ФГИС Такси, - рассказали в ведомстве.

В регионе планируют создать все возможные виды услуг по выдаче разрешений. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР отмечают, что для разработки этого закона необходимо проработать некоторые вопросы, в том числе и предоставления услуг в электронном варианте. Сейчас в регионе планируют создать все возможные виды услуг по выдаче разрешений. На начальном этапе, чтобы получить разрешение, необходимо подать заявление с помощью бумажных носителей.

- На совещании рассматривался вопрос о возможности внесения в реестр такси автомобилей, имеющих номерные знаки ДНР, полученные до вхождения в состав РФ. Учитывая, что для замены государственных регистрационных номеров транспортных средств ДНР установлен переходный период, принято решение проработать вопрос о внесении сведений о номерах таких транспортных средств в реестр, - добавили в ведомстве.

Минтранс ДНР обозначил, что что реализация контрольно-надзорных функций таксопарков будет осуществляться после принятия соответствующего закона.

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