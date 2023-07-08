В новых регионах России железнодорожная инфраструктура может выйти на самоокупаемость к 2027 году

«Железные дороги Новороссии» заявили, что могут выйти на самоокупаемость к 2027 году в новых регионах России. Фото: Минтранс ДНР

Федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии» заявили, что могут выйти на самоокупаемость к 2027 году в новых регионах Российской Федерации. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.

- К 2027 году имеются все предпосылки выйти на уровень осуществления текущей деятельности ФГУП «Железные дороги Новороссии» на принципе самоокупаемости, - отметили в агентстве.

Сейчас основная задача предприятия восстановить инфраструктуру и запустить пассажирское движение. Также повысить уровень заработной платы сотрудникам и перейти на общероссийские стандарты.

Напомним, что почти 90 объектов железнодорожной инфраструктуры восстановят в Донецкой Народной Республике за ближайшие три года. По всем объектам были проведены технические обследования и выданы заключения, начаты проектно-изыскательские работы.

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