В Амвросиевке полностью восстановили водоснабжение, нарушенное обстрелом ВСУ почти год назад

Город полностью обеспечен водой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В городе Амвросиевка в ДНР полностью восстановили водоснабжение, нарушенное украинским обстрелом почти год назад. Питающий населенный пункт водозабор возобновил свою работу после 11 месяцев простоя. Об этом сообщил ДАН глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

- Водозабор запущен, воду прокачали, санировали. Даже в случае кризисной ситуации, водозабор поможет обеспечить город водой на 100%, - заверил он.

По словам Лызова, в прошлом году в результате обстрела ВСУ Белояровский водозабор вышел из строя. Его восстановлением занимались при содействии региона-шефа Амурской области. До этого времени город обеспечивался водой не в полном объеме, но с наступлением лета и началом поливов огородов возникла проблема с водоснабжением многоквартирных жилых домов. Теперь ее устранили.

Тем временем «Вода Донбасса» рекомендует жителям ДНР рационально подходить к расходованию воды. Специалисты задействовали все производственные мощности по доставке и обеспечению питьевой водой населения.

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