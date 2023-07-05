«Вода Донбасса» рекомендует жителям ДНР рационально подходить к расходованию воды

ГУП ДНР «Вода Донбасса» рекомендует рационально подходить к расходованию воды. Фото: Минстрой ДНР

Государственное унитарное предприятие ДНР «Вода Донбасса» рекомендует рационально подходить к расходованию воды, так как регион ощущает серьезный дефицит водоснабжения уже на протяжении длительного времени. Специалисты задействовали все производственные мощности по доставке и обеспечению питьевой водой населения Республики. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Из-за нерационального использования подаваемой воды для полива приусадебных участков, происходит ухудшение гидравлических параметров и снижение давления в сети. В связи с этим в населенных пунктах участились перебои с централизованным водоснабжением, преимущественно на верхних этажах многоэтажных домов, - отметили в госпредприятии.

Напомним, что с 1 июля график подачи воды в Донецке увеличился. Воду начали подавать в тестовом режиме по одному разу в два дня. Также такие изменения коснулись и Макеевку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке с 1 июля расширят график подачи воды населению до одного раза в два дня

С увеличением мощности работы нового водовода из Дона вода в регион станет подаваться чаще (подробнее)