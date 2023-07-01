В Донецке с 1 июля расширят график подачи воды населению до одного раза в два дня

Напор в кранах должен улучшиться. Фото: Минстрой ДНР

С 1 июля график подачи воды в Донецке будет расширен. Воду начнут подавать в тестовом режиме по одному разу в два дня. Об этом сообщил ДАН главный инженер государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

Он уточнил, что такие же изменения коснутся и города Макеевка.

- Сейчас будем пробовать переходить на график подачи воды раз в два дня. Пока это тестовый режим, изменения коснутся прежде всего Донецка и Макеевки, - заявил Мокрый.

По словам главного инженера предприятия, уровень подачи воды в регион по новому трубопроводу из Дона уже увеличен до 100 тысяч кубических метров в сутки. Если объемы не снизятся, то новый график в Республике сохранят.

Уровень подачи воды в регион по новому трубопроводу из Дона уже увеличен до 100 тысяч кубометров в сутки. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР с июля планируют перейти на подачу воды один раз в два дня. Новый водовод из реки Дон должен заработать наполовину от проектной мощности.

Как пояснил Сергей Мокрый, подача воды по графику сохранится и после начала работы водовода на полную мощность, но, как ожидается, она станет ежедневной. На текущий момент вода из нового трубопровода подается нерегулярно в связи с пуско-наладочными работами, в ближайшее время регион может начать получать до 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Ранее первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что в июле напор воды в Республике должен улучшиться.

- Вопросы с напором воды, особенно на верхних этажах домов, должны разрешиться к тому моменту, как в полном объеме заработает новый водовод. В планах - июль этого года, - отметил Андрей Чертков в своем телеграм-канале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке до конца года отремонтируют более 7 км сетей водоснабжения и свыше 6 км сетей водоотведения

Югра поможет подшефному городу в восстановлении социально значимых объектов (подробнее)