Воду в ДНР будут подавать один раз в два дня с июля

Ожидается, что воду начнет выдавливать на этажи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Водовод «Дон - Северский Донец» может заработать на половину от проектной мощности уже до конца недели. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на главного инженера ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергея Мокрого.

ВЫЙДУТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ К 27 ИЮЛЯ

- На сегодня идут пуско-наладочные работы, обещают к концу недели определиться и подавать 50% от его заявленной мощности, а запустить окончательно под 288 тысяч кубометров в сутки они берут время до 27 июля, - рассказал агентству Сергей Мокрый. - С увеличением мощности мы постараемся перейти на подачу воды один раз в два дня.

Он пояснил, что подача воды по графику сохранится и после начала работы водовода на полную мощность, но, как ожидается, она станет ежедневной. На текущий момент вода из нового трубопровода подается нерегулярно в связи с пуско-наладочными работами, в ближайшее время регион может начать получать до 150 тысяч кубометров воды в сутки.

ВОДУ ПОДАДУТ НА ЭТАЖИ

Ранее первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что в июле напор воды в Республике должен улучшиться.

- Вопросы с напором воды, особенно на верхних этажах домов, должны разрешиться к тому моменту, как в полном объеме заработает новый водовод. В планах – июль этого года, - отметил Андрей Чертков в своем телеграм-канале.

Отметим, что первые сообщения о начале работ над новым водоводом появились 21 декабря 2022 года. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. Изначально подачу воды планировалось начать в апреле. Строительные работы велись круглосуточно и без выходных. На объекте работали тысячи специалистов из разных регионов страны. Это - самый масштабный подобный проект в современной России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студентам-фронтовикам вернуться в мирную жизнь помогут наставники

Они прошли обучение в Мастерской управления «Сенеж» (Подробности)