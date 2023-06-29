В Макеевке с 30 июня расширят график подачи воды населению

В Макеевке изменится график подачи воды. Фото: МВД ДНР

График подачи воды с 30 июня увеличивается в Макеевке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в тестовом режиме в Макеевке вода будет подаваться 1 раз в 2 дня с 17:00 до 22:00. До этого в большинстве районов действовал график 1 раз в 3 дня. Новый график начнет действовать с 30 июня. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации Макеевки.

Напомним, что проблемы с водой в ДНР начались в феврале 2022 года после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения. На сегодняшний день ситуация остается напряженной. В крупных городах вода населению подается по специальному графику или не подается вовсе. Периодически жителям бесплатно подвозят питьевую и техническую воду.

Ранее сообщалось, что водовод «Дон — Северский Донец» может заработать на половину от проектной мощности до конца этой недели, что позволит расшить график подачи воды в городах, где наблюдается ее серьезный дефицит. Прежде всего, это касается Донецка и Макеевки. В апреле власти обещали, что уже к июлю будет налажена ежедневная подача. Стоит надеяться, что уже скоро и жителям Донецка вода будет подаваться по новому графику.

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