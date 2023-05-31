В ДНР за три года восстановят почти 90 объектов железнодорожной инфраструктуры

В регионе продолжат планомерную работу по приведению железнодорожной инфраструктуры в порядок. Фото: ДонЖД

Почти 90 объектов железнодорожной инфраструктуры восстановят в Донецкой Народной Республике за ближайшие три года. Об этом сообщили ДАН в Министерстве транспорта ДНР.

- В рамках реализации специального инфраструктурного проекта в части железнодорожного транспорта, мероприятий по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в период 2023–2025 годы запланировано восстановить 86 объектов, - заявили там.

Уточняется, что по всем объектам плана были проведены технические обследования и выданы заключения, начаты проектно-изыскательские работы. Одним из первых объектов восстановления станет вокзал в Мариуполе.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей появится новое предприятие «Железные дороги Новороссии», которое объединит ж/д дороги новых регионов России. Это позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов.

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