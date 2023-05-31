Территории новых регионов России объединят с помощью железных дорог

В России объединят железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей

На территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей появится новое предприятие «Железные дороги Новороссии», которое объединит ж/д дороги новых регионов России. Соответствующее распоряжение утвердило Правительство РФ.

Цель заключается в установлении единой системы логистики на территории данных регионов.

- Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов, - пояснили в правительстве.

Сообщается также, что работники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса» смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе через процедуру перевода.

Главный офис нового предприятия, которое будет подчиняться «РЖД», разместят в Донецке.

Напомним, ранее в новых регионах России подписали меморандумы о развитии дорожной сети. Пятилетний план включает в себя восстановление дорог в новых регионах.

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