В новых регионах России подписали меморандумы о развитии дорожной сети

В рамках пятилетний программы запланирован ремонт дорог в четырех новых регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меморандумы о пятилетнем плане развития дорожной сети в новых регионах России были подписаны сегодня. Они включают стратегические планы работ по ремонту, содержанию и доведению автодорог до нормативного состояния. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

— Всего к 2025 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет обеспечено содержание более 37 000 км автодорог регионального, муниципального и местного значения. К 2027 году в нормативное состояние приведем не менее 85% дорог опорной сети – это порядка 4 тыс. км дорожной сети новых регионов, — отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что в рамках подписанного меморандума запланированы ремонтные работы на участках улично-дорожной сети суммарной протяженностью более 277 км.

— Безопасные и качественные дороги – одно из условий эффективного социально-экономического развития новых субъектов страны, — добавил зампред.

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