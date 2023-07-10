В результате обстрела ВСУ ранена женщина в селе Старомалиновка ДНР

В результате обстрела ВСУ ранена женщина 1964 года рождения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. По состоянию на 17:00 поступила информация, что в населенном пункте Старомлиновка Великоновоселковского района ранение получила женщина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 17:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка Великоновоселковский район - ранена женщина 1964 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР ранее сообщали, что по селу Старомалиновка примерно в 11:30 украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов.

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