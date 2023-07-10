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НовостиПолитика10 июля 2023 15:13

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РЗСО

Украинские боевики из района населенного пункта Орловка открыли огонь по столице ДНР
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попал Куйбышевский район. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено 8 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в 17:30 из района населенного пункта Максимильяновка по Петровскому и Кировскому району Донецка вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из РСЗО.

Кроме того, примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов.

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