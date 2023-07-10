ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попал Куйбышевский район. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено 8 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в 17:30 из района населенного пункта Максимильяновка по Петровскому и Кировскому району Донецка вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из РСЗО.

Кроме того, примерно с трех часов дня выпустили по Донецку и Макеевке 60 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь боевиков попали четыре района этих населенных пунктов.

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