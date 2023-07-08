В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой погиб мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по территорию ДНР, в результате чего страдают мирные жители. В Ясиноватой от артудара украинских боевиков погиб мужчина. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в городе Ясиноватая погиб мужчина 1989 года рождения. Берегите себя и своих близких, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела в Кировском районе со стороны украинских боевиков в микрорайоне Бирюзова в гаражном кооперативе ранения получили мужчина 1973 года рождения и его сын 2002 года рождения.

Кроме того, в Кировском районе Донецка обстрелом ВСУ были повреждены газопровод, трансформаторная подстанция и детский сад.

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